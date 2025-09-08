AMD анонсувала новий 'народний' процесор для бюджетних ігрових ПК

Новинка вийде 16 вересня і стане найдоступнішою моделлю лінійки Ryzen 9000.

AMD представила потенційний хіт продажів - бюджетний процесор Ryzen 5 9500F на архітектурі Zen 5. Новинка позиціюється як наступник "народного" Ryzen 5 7500F і стане найдоступнішою моделлю лінійки Ryzen 9000.

Процесор отримав 6 ядер і 12 потоків. Його базова тактова частота становить 3,8 ГГц, а в режимі Boost вона може доходити до 5,0 ГГц при TDP 65 Вт. За характеристиками чипсет близький до Ryzen 5 9600X, але працює на нижчих частотах.

Основна перевага новинки - перехід на нову архітектуру Zen 5. За внутрішніми тестами AMD, Ryzen 5 9500F забезпечує в середньому до 9% приросту продуктивності в AAA-іграх і до 11% у кіберспортивних порівняно з Ryzen 5 7500F. В окремих проєктах, таких як Elden Ring і Baldur's Gate 3, заявлено приріст до 24%.

У продаж Ryzen 5 9500F надійде 16 вересня за ціною 1299 юанів (~7500 грн). Поки новинка доступна тільки в Китаї, але з часом її можна буде знайти й на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Раніше з'явилася інформація, що AMD також готує до випуску модель Ryzen 7 9700F – за характеристиками вона буде близька до звичайного Ryzen 7 9700X. Прем'єра може відбутися найближчим часом.

