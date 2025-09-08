Зазначається, що низка популярних позицій можуть здивувати.

Ціни на овочі в Україні змінилися досить-таки несподівано. Зростання ціни на капусту спровокувала недостатня пропозиція на ринку.

Аналітики EastFruit зазначили, що овоч подорожчав з 6-13 до 7-20 грн/кг. При цьому подорожчала морква - верхня цінова межа піднялася з 12 до 14 грн. Помідор здорожчав також - верхня цінова межа підскочила з 35 до 50 гривень, а огірок подешевшав - нижня цінова межа впала з 30 до 20 гривень.

Дешевше, ніж попереднього тижня продавався червоний солодкий перець - верхня цінова межа знизилася з 70 до 55 грн, як і цвітна капуста - з 35-70 до 20-50 грн/кг. Водночас розширився діапазон цін на пекінську капусту. Якщо раніше її продавали по 40-45 грн/кг, то минулого тижня - по 20-50 грн/кг.

У сегменті зелені подорожчала зелена цибуля - верхня цінова межа піднялася зі 190 до 200 грн, а нижня цінова межа салату опустилася з 40 до 30 гривень.

Фруктово-ягідний сегмент відзначився черговим подорожчанням лохини - верхня цінова межа підскочила з 280 до 300 грн. Водночас ціни на ожину продовжили знижуватися з 200-220 грн/кг до 150-200 грн/кг. На тлі зростання пропозиції почала дешевшати груша - верхня цінова межа впала з 90 до 80 грн.

Подешевшали також баштанні. Якщо раніше кавун віддавали по 14-22 грн/кг, то минулого тижня нижня цінова межа знизилася до 12 гривень, а гранична ціна на диню впала з 35 до 30 гривень за максимуму в 55 грн. Розширився діапазон цін на абрикос. Минулого тижня фрукт продавали по 80-170, хоча раніше ціни були в діапазоні 100-140 грн/кг. Що стосується персика, то на нього ціни змінилися з 40-110 на 35-120 грн/кг, а на нектарин - з 60-95 грн/кг на 50-100 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на томати в Україні демонструють зворотну тенденцію. Вони помітно подорожчали порівняно з кінцем минулого робочого тижня і коштують у межах 30-50 грн/кг.

Крім того, наприкінці минулого тижня ціни на тепличні огірки досягли рівня 20-40 грн/кг, що в середньому на 16% нижче, ніж на початку місяця.

