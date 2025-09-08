В Україні дешевшає наймасовіший салатний овоч: скільки вже коштує кілограм

Тепличні огірки почали дешевшати з приходом осені, що не зовсім типово.

Наприкінці минулого тижня ціни в Україні на тепличні огірки досягли рівня 20-40 грн/кг. Це в середньому на 16% нижче, ніж на початку місяця, повідомляють аналітики EastFruit.

Зниженню ціни сприяло істотне збільшення пропозиції цих овочів на ринку. При цьому попит залишався на доволі низькому рівні.

Як зазначається, підвищена пропозиція пояснюється сприятливими погодними умовами, які встановилися практично на всій території України. Через погоду з кожним днем зростає пропозиція огірків другого обороту, тобто посіяних влітку.

У порівнянні з вереснем минулого року, тепличні овочі в Україні вже здешевшали в середньому на 27%. Водночас аналітики не виключають зміни ситуації на ринку вже найближчим часом.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Кілограм огірків в АТБ коштує 38,89 грн.

Ціна на огірок український в Сільпо зі знижкою становить 54,8 грн/кг.

У Novus салатний овоч відпускають по 74,99 грн за кілограм.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Ціни на томати в Україні демонструють зворотню тенденцію. Вони помітно здорожчали в порівнянні з кінцем минулого робочого тижня (+23%) і коштують в межах 30-50 грн/кг.

Так само додала в вартості і білокачанна капуста. Зараз попит на неї більший за пропозицію, відповідно і ціна складає від 7 до 16 грн/кг. При цьому капуста, як і більшість овочів, коштує дешевше, ніж в вересні 2024 року.

