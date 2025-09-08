Міністр Трампа вимагає від Європи відмовитися від російських нафти та газу, - FT

Дональд Трамп знову вимагає від ЄС припинити закупівлю основних російських енергоносіїв.

Європейські країни повинні припинити купувати російську нафту та газ, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви. Про це міністр енергетики США Кріс Райт сказав в коментарі Financial Times. Він пояснив, що ця торгівля фінансує "військову машину" російського диктатора Володимира Путіна.

На думку міністра енергетики США натомість європейські країни можуть купувати американський скраплений природний газ, бензин та інші продукти з викопного палива. Це, за його словами, дозволить виконати умови торговельної угоди між США та ЄС.

"Якби європейці поставили крапку і сказали: "Ми не будемо купувати російський газ, ми не будемо купувати російську нафту". Чи мало б це позитивний вплив на те, щоб США також більш агресивно підійшли до [санкцій]? Безумовно", – сказав він.

Відео дня

Він додав, що на його думку – це було б економічно вигідно для Європи. А США були б для ЄС не тільки надійними постачальниками енергоносіїв, але й союзниками.

"Інша причина полягає в тому, що Росія фінансує свою військову машину за рахунок експорту нафти та природного газу. Якщо припинити їх купівлю в Європі, то це зменшить доходи росіян", - додав він.

Видання нагадало, що Брюссель тисне на Вашингтон аби той ввів більш жорсткі економічні санкції проти Росії для посилення тиску на Путіна в рамках дипломатичних зусиль, спрямованих на укладення мирної угоди в Україні. Але президент Трамп все ще не ввів додаткових санкцій проти Росії.

Також FT наводить дані аналітичного центру Ember про те, що у 2024 році російський газ становив 14% від загального імпорту викопного палива в ЄС. Це на дві п'ятих менше, порівняно з початком 2022 року, коли Москва розпочала вторгнення в Україну. Однак, додало видання, це на 18% більше, ніж у 2023 році - головним чином через збільшення поставок російського СПГ.

"Брюссель розробляє правові норми для поступового відмови від російської нафти і газу до 2028 року, хоча цей план зустрічає опір з боку Угорщини та Словаччини, які продовжують купувати дешевший трубопровідний газ з Росії", - йдеться у статті.

Посилення санкцій проти РФ – що відомо

Як писав УНІАН, за останніми заявами президента США Дональда Трампа, він готовий перейти до наступного етапу у введені санкцій проти РФ. Також про це говорив міністр фінансів США Скотт Бессент. Але він також говорив про умову введення відповідних санкцій з боку ЄС.

За даними ЗМІ, Європейський Союз розробляє обмеження для банків та енергетичних компаній в рамках наступного, 19-го, пакету санкцій. У ньому можуть бути санкції проти російських платіжних та кредитних карткових систем, а також криптовалютних бірж. Також не виключається, що ЄС обмежить торгівлю нафтою з РФ. Пакет обмежень, за даними Bloomberg, посилить санкції проти тіньового нафтового флоту ЄС.

Наразі Росія, навпаки, наростила свій тіньовий флот – це танкери ід прапорами третіх країн, які транспортують російську сиру нафту покупцям. Експерти вказували, що флот розширюється точково – росіяни шукають заміну судам, які опиняються в чорному списку.

Вас також можуть зацікавити новини: