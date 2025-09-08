 / фото УНІАН, Олег Куцький

Російські загарбники на українських тимчасово окупованих територіях можуть почати депортацію тих українців, які відмовляються отримати російський паспорт. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив в ефірі марафону "Єдині новини". 

Федоров нагадав, що у березні 2025 року російський диктатор Володимир Путін видав "указ", відповідно до якого, усі ті, хто не отримали російський паспорт, набувають статусу "нелегалів" і підлягають виселенню з окупованих українських територій.  

"Таким чином, він чітко сказав: або до кінця вересня 2025 року всі здають свої біометричні дані і подають заяви на російські паспорти, або мають виїхати, бо будуть вважатимуться нелегалами на тимчасово окупованій території", - відзначив Федоров.

При цьому, голова ОВА відзначив, що практика примусової паспортизації проводиться російськими загарбниками досить давно. Медичні послуги без російського паспорта отримати неможливо. Зареєструватися і пересуватися на транспорті теж є неможливим, як і отримання водійських посвідчень. Але, одне з найболючіших питань стосується нерухомості. Федоров додав:

"Квартири, будинки переоформити без російського паспорта неможливо".

Водночас, українські старі документи ворог відбирає в рамках так званої "націоналізації".  

"Примусова паспортизація, це той механізм, який ворог використовує для того, щоб усе більше отримати вплив, а людям отримати залежність від окупаційної влади, і щоб більше ще контролювати наших мешканців на тимчасово окупованій території", - відзначив Федоров. 

Паспортизація на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, раніше Федоров відзначав, що отримання російського паспорту на окупованих територіях є способом виживання для українців. Окупанти наштампували російські паспорти для усіх мешканців українських тимчасово окупованих територій.

Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець радив українцям брати російські паспорти з метою збереження життя в умовах окупації,або для отримання можливості виїзду з окупованих територій.

