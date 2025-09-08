Через примусову паспортизацію окупанти посилюють вплив на українців в окупації.

Російські загарбники на українських тимчасово окупованих територіях можуть почати депортацію тих українців, які відмовляються отримати російський паспорт. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив в ефірі марафону "Єдині новини".

Федоров нагадав, що у березні 2025 року російський диктатор Володимир Путін видав "указ", відповідно до якого, усі ті, хто не отримали російський паспорт, набувають статусу "нелегалів" і підлягають виселенню з окупованих українських територій.

"Таким чином, він чітко сказав: або до кінця вересня 2025 року всі здають свої біометричні дані і подають заяви на російські паспорти, або мають виїхати, бо будуть вважатимуться нелегалами на тимчасово окупованій території", - відзначив Федоров.

При цьому, голова ОВА відзначив, що практика примусової паспортизації проводиться російськими загарбниками досить давно. Медичні послуги без російського паспорта отримати неможливо. Зареєструватися і пересуватися на транспорті теж є неможливим, як і отримання водійських посвідчень. Але, одне з найболючіших питань стосується нерухомості. Федоров додав:

"Квартири, будинки переоформити без російського паспорта неможливо".

Водночас, українські старі документи ворог відбирає в рамках так званої "націоналізації".

"Примусова паспортизація, це той механізм, який ворог використовує для того, щоб усе більше отримати вплив, а людям отримати залежність від окупаційної влади, і щоб більше ще контролювати наших мешканців на тимчасово окупованій території", - відзначив Федоров.

Паспортизація на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, раніше Федоров відзначав, що отримання російського паспорту на окупованих територіях є способом виживання для українців. Окупанти наштампували російські паспорти для усіх мешканців українських тимчасово окупованих територій.

Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець радив українцям брати російські паспорти з метою збереження життя в умовах окупації,або для отримання можливості виїзду з окупованих територій.

