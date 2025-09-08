Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,38 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 9 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 3 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,38 гривні за один євро, тобто гривня втратила 22 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,24/41,27 грн/дол., а євро - 48,38/48,41 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 8 вересня подешевшав на 5 копійок і складає 41,45 гривні за долар, а курс євро подорожчав одразу на 25 копійок і складає 48,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Згідно з опитуванням Європейської Бізнес Асоціації, середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники членських компаній асоціації, складає 46 гривень за долар. Для порівняння, у 2025 році бізнеси закладали 44 гривні за долар, а у 2024 році – 41 гривню за долар.

