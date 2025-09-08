Сергій Коваленко сподівається, що усі прилади, підготовані на випадок відключень, не знадобляться.

Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко не виключає повернення відключень світла для населення. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли, особливого оптимізму немає", - заначив Коваленко.

Він рекомендує населенню та бізнесу заздалегідь підготуватися до можливого обмеження енергопостачання. Для цього експерт радить українцям запастись павербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних та періодично підзаряджати їх; продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час, а також тримати вдома запас води та їжі, яка не псується.

У свою чергу, бізнесу Коваленко радить провести технічний огляд та перевірити на справність свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла.

"І ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати", - підсумував Коваленко.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

5 вересня президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна і далі відповідатиме на удари по вітчизняній енергетиці.

На початку осені Росія продовжила бити по енергооб’єктам України. Зокрема, 3 вересня окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури в Ніжині Чернігівської області. Це призвело до відключення електроенергії для частини місцевих мешканців.

В ніч на 8 вересня ворог атакував електростанцію в Київській області. За даними ДСНС, загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає. При цьому частина мешканців області на два дні залишилися без газу.

