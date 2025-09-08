Гробниця розміром дев'ять на шість метрів - перше виявлене в Албанії місце поховання, яке, на думку експертів, належало багатій людині.

Археологи виявили в Албанії значну римську похоронну камеру, датовану III-IV століттями н. е. - першу у своєму роді, знайдену в цій балканській країні, яка колись входила до складу Римської імперії. Про це пише The Independent.

Цікаво, що знахідку було зроблено за наводкою місцевих жителів, які помітили незвичайні камені на плато недалеко від кордону з Північною Македонією. Співробітники Інституту археології почали розкопки на початку серпня і виявили підземну споруду з великими вапняковими плитами, покритими грецькими літерами.

Місцева влада вже планує перетворити це місце на туристичну визначну пам'ятку, і жителі кинулися в цей район, почувши новину про знахідку. Еріксон Ніколлі, провідний археолог проєкту сказав:

"Напис повідомляє нам, що поховану тут людину звали Джелліано - ім'я, типове для римського періоду. Особистість другого похованого нам невідома, але, ймовірно, це хтось із родичів".

Важливо, що гробниця розміром дев'ять на шість метрів - перше виявлене в Албанії місце поховання, яке, на думку експертів, належало багатій людині. Воно перевершує за розмірами інші поховання в цьому районі.

Минулого тижня команда Ніколлі за допомогою пензлів розглянула хитромудрі різьблені краї білого каменю даху і стін гробниці.

"Ми також виявили шматок тканини, розшитий золотою ниткою, що підтверджує наше припущення про те, що ми маємо справу з представником вищого класу", - зазначив він.

Цікаво, що інші знахідки включають скляні пластини і ножі. Ніколлі сказав, що гробниця була розграбована щонайменше двічі: один раз у давнину, а вдруге - коли важка техніка піднімала масивний камінь на дах камери.

Учений пояснив, що ім'я покійного було написано грецькими літерами, але мало латинське значення, а другий напис вказує на те, що гробниця була присвячена богу Юпітеру.

Зазначається, що експертам ще належить розшифрувати додаткові написи на каменях, знайдених неподалік, які, як вважають, належали іншому пам'ятнику, тепер оточеному кукурудзяними полями та кар'єром.

