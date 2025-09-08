В внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.

8 вересня поблизу російського Хабаровська стався вибух біля військової частини 6912, військовослужбовці якої брали безпосередню участь у здійсненні агресії проти України.

Як повідомили джерела УНІАН в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони, на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої. Вибухи трапилися близько 9-ої ранку - саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу.

За словами співрозмовника, внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.

"Після вибухів в районі військової частини спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію", - зазначили джерела.

Вони також підкреслили, що військова частина 6912 - 748-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії, м. Хабаровськ, який брав участь у повномасштабній агресії проти України згідно з документальними підтвердженням та інформацією у відкритих джерелах. Зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (м. Буча, м. Ірпінь) на початку 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили на території тимчасово окупованого Криму ворожу дороговартісну ціль - російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф".

С-400 "Тріумф" - російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), зенітна ракетна система великої та середньої дальності. Він був прийнятий на озброєння 28 квітня 2007 року.

