Затримано ще чотирьох посадовців податкових органів часів Януковича - ГПУ

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

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"У цілому вони підозрюються в незаконному відшкодуванні ПДВ підприємствам з ознаками фіктивності, що перебували під контролем злочинної групи Януковича, Азарова, Клименка на суму 3 млрд 166 млн 90 тис. грн", - зауважив Луценко.

Клопотання про їхній арешт суд розгляне завтра.

Раніше УНІАН повідомляв, що суд заарештував колишнього першого заступника голови Державної податкової служби Андрія Головача з можливістю внесення застави в 200 млн гривень.