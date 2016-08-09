Затримано ще чотирьох посадовців податкових органів часів Януковича - ГПУ

19:53, 09 серпня 2016
Політика
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Затримано четверо посадовців податкових органів часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

REUTERS

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

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"У цілому вони підозрюються в незаконному відшкодуванні ПДВ підприємствам з ознаками фіктивності, що перебували під контролем злочинної групи Януковича, Азарова, Клименка на суму 3 млрд 166 млн 90 тис. грн", - зауважив Луценко.

Клопотання про їхній арешт суд розгляне завтра.

Раніше УНІАН повідомляв, що суд заарештував колишнього першого заступника голови Державної податкової служби Андрія Головача з можливістю внесення застави в 200 млн гривень.

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