Затримано ще чотирьох посадовців податкових органів часів Януковича - ГПУ
19:53, 09 серпня 2016Політика
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Затримано четверо посадовців податкових органів часів міністра доходів і зборів Олександра Клименка.
REUTERS
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.
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"У цілому вони підозрюються в незаконному відшкодуванні ПДВ підприємствам з ознаками фіктивності, що перебували під контролем злочинної групи Януковича, Азарова, Клименка на суму 3 млрд 166 млн 90 тис. грн", - зауважив Луценко.
Клопотання про їхній арешт суд розгляне завтра.
Раніше УНІАН повідомляв, що суд заарештував колишнього першого заступника голови Державної податкової служби Андрія Головача з можливістю внесення застави в 200 млн гривень.
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