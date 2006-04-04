„Вибори мера Черкас: БЮТ руками суддів краде перемогу”. Прес-конференція в УНІАН

В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему „Вибори мера Черкас: БЮТ руками суддів краде перемогу". В роботі візьмуть участь - переможець виборів міського голови Черкас В. Пащенко, голова Придніпровської райради м.Черкаси Т.Яворська (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (8-067) 775-27-57. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.