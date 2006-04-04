„Вибори мера Черкас: БЮТ руками суддів краде перемогу”. Прес-конференція в УНІАН

18:45, 04 квітня 2006
Політика
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В УНІАН відбудеться прес-конференція  на тему „Вибори мера Черкас: БЮТ руками суддів краде перемогу". В роботі візьмуть участь - переможець виборів міського голови Черкас В. Пащенко, голова Придніпровської райради м.Черкаси Т.Яворська (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Потрібна акредитація. Телефон: (8-067) 775-27-57. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном:  279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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