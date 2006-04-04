Дружина Саакашвілі повідає про своє життя-буття. Презентація книги „Перша леді Грузії. Розповідь ідеалістки”

Відбудеться презентація книги дружини Президента Грузії Сандри Елізабет Рулофс „Перша леді Грузії. Розповідь ідеалістки” в перекладі українською мовою. У заході візьмуть участь дружина Президента України Катерина Ющенко та дружина Президента Грузії Сандра Рулофс (Інститут міжнародних відносин Національного університету ім. Т. Г. Шевченка, вул. Мельникова, 36/1, 3-й поверх, Зал Вченої ради). Потрібна акредитація.

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