Хостікоєв пішов з Київради

Київська міська рада достроково припинила повноваження депутата від фракції БЮТ Анатолія ХОСТІКОЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято у зв’язку із заявою А.ХОСТІКОЄВА від 12 червня 2008 року про складання депутатських повноважень за власним бажанням та у зв’язку з активною гастрольною діяльністю.

Рішення Київради направлено до Київської міської територіальної виборчої комісії.

Тервиборчком має на своєму засіданні прийняти рішення про реєстрацію наступного у виборчому списку БЮТ кандидата у депутати Анатолія ШЕВЧЕНКА замість А.ХОСТІКОЄВА.