ЗМІ: Причиною обшуків у НАБУ стало прослуховування бізнесмена з Полтавщини

Про це "Українській правді" повідомив високопоставлений співрозмовник у ГПУ.

"Колишній прокурор з Полтавщини став детективом НАБУ. І вирішив послухати телефон хорватського бізнесмена, який працює на Полтавщині", - запевнив він.

За його словами, ще у травні СБУ заявила Генпрокуратурі, що слідчий НАБУ "слухає не ту людину".

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Співрозмовник додав, що Луценко просив НАБУ "тихо дати документи".

"Але (директор НАБУ Артем) Ситник усіх звечора зібрав і наказав все підчистити. В результаті вони дали нам порожній диск. Наївні. Весь трафік же фіксувала СБУ", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що дії ГПУ "знизили й так вкрай низьку довіру суспільства до правоохоронних органів".