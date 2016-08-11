Радбез ООН збереться на екстрене засідання через ситуацію в окупованому Криму
17:18, 11 серпня 2016Політика
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Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання сьогодні, 11 серпня, через ситуацію навколо окупованого Росією Криму.
Радбез ООН збереться на екстрене засідання / 5.ua
За даними Reuters, зустріч пройде за ініціативою української сторони, пише РБК.
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Повідомлення про проведення екстреного засідання з'явилося після появи повідомлення про нараду у президента України Петра Порошенка.
Як повідомляв УНІАН, раніше Україна заявила про намір ініціювати проведення сьогодні консультацій Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо провокацій Кремля в тимчасово окупованому Криму.
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