Радбез ООН збереться на екстрене засідання через ситуацію в окупованому Криму

За даними Reuters, зустріч пройде за ініціативою української сторони, пише РБК.

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Повідомлення про проведення екстреного засідання з'явилося після появи повідомлення про нараду у президента України Петра Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна заявила про намір ініціювати проведення сьогодні консультацій Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо провокацій Кремля в тимчасово окупованому Криму.



