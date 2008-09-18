Мельниченко хоче влаштувати сюрприз до ювілейного польоту Кучми
14:51, 18 вересня 2008Політика
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Екс-майор скликає масовку
Колишній майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО закликає політичні сили пікетувати концерт, присвячений 70-річному ювілею екс-Президента України Леоніда КУЧМИ, що відбудеться 22 вересня у національному палаці «Україна».
Про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
«Я звертаюсь до всіх політичних організацій прийти до палацу «Україна» на 17.00 під таким гаслом «70 років – політ нормальний. Пора на посадку», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.
Як відомо, 22 вересня в національному палаці «Україна» відбудеться благодійний концерт на честь ювілею Л.КУЧМИ під гаслом «70 років – політ нормальний!».
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