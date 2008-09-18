Зварич не бачив більшого маразму, а Яценюк почувався як в зоопарку

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не дав можливості народним депутатам сьогодні ухвалити в цілому законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за незаконний розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні депутати в першому читанні ухвалили проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових заходів забезпечення виконання Конституції України».

Народні депутати від фракцій БЮТ та Партії регіонів наполягали, щоб сьогодні парламент проголосував за цей законопроект в другому читанні і в цілому.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що жодного разу ВР не ухвалювала законопроект як закон в той же день, що і в першому читанні, якщо хоча б в одного народного депутата є заперечення щодо документу.

Ще на ранковому засіданні спікер наголосив, що як мінімум в одного депутата, тобто в нього, будуть заперечення щодо прийняття цього законопроекту в другому читанні.

В результаті парламент зміг лише проголосувати про скорочення процедури підготовки даного законопроекту до другого читання.

Під час обговорення документа народний депутат Олена ЛУКАШ (фракція Партії регіонів) зазначила, що даний законопроект можна було б не приймати, якби «ми не спостерігали щоденне втручання в діяльність органів виконавчої влади Президента та його Секретаріату, якщо б не спостерігали постійне видання неконституційних указів, якщо б не бачили, як втягується держава у військові конфлікти».

У свою чергу, перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ (фракція Партії регіонів) зазначив, що у випадку, коли в країні не існує інших інструментів стримування, коли «людина порушує Основний Закон держави», то має бути ухвалений закон, що не дозволить «тим особам, які мають схильність до правопорушень, які мають схильність до манії величі», робити це.

Водночас депутат Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС) заявив, що до розгляду у другому читанні внесе до законопроекту «як мінімум сто поправок» і наполягатиме на їхньому детальному розгляді. Р.ЗВАРИЧ зауважив, що «не бачив більшого маразму», ніж цей законопроект, оскільки «мова іде про те, щоб посадити Президента України на 12 років, якщо він достроково розпускає парламент у спосіб, непередбачений Конституцією». «А хто буде вирішувати, чи спосіб передбачений Конституцією, чи ні: слідчий, прокурор, чи може ви, шановні представники прокремлівської більшості?», - запитав депутат.

Коли А.ЯЦЕНЮК заперечував проти розгляду законопроекту сьогодні в другому читанні, депутати почали шуміти, після чого він сказав: «Можна ж себе по нормальному вести. Ну чого ж ви кричите, як в зоопарку».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України у першому читанні ухвалила проекту закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо додаткових заходів забезпечення виконання Конституції України)», внесений депутатами Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ (Партія регіонів), Андрієм ПОРТНОВИМ та Святославом ОЛІЙНИКОМ (БЮТ). Документом передбачається встановити кримінальну відповідальність за незаконний розпуск парламенту.