Міністерство фінансів публічно відзвітує про бюджетні гроші
18:52, 04 квітня 2006Політика
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Завершиться акредитація представників ЗМІ на публічне представлення звіту Міністерства фінансів (як головного розпорядника) про витрачання бюджетних коштів за 2005 рік у розрізі економічної класифікації видатків. Звіт представить перший заступник міністра фінансів України Віктор Кальник. Представлення звіту відбудеться 6 квітня об 11-00 в Міністерстві фінансів України (вул. Грушевського 12/2, к. 820).
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