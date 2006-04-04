Міністерство фінансів публічно відзвітує про бюджетні гроші

Завершиться акредитація представників ЗМІ на публічне представлення звіту Міністерства фінансів (як головного розпорядника) про витрачання бюджетних коштів за 2005 рік у розрізі економічної класифікації видатків. Звіт представить перший заступник міністра фінансів України Віктор Кальник. Представлення звіту відбудеться 6 квітня об 11-00 в Міністерстві фінансів України (вул. Грушевського 12/2, к. 820).