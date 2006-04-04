У Черкасах вибори міського голови визнані недійсними.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 12 з 19 членів міської територіальної виборчої комісії.

У своїй постанові пунктом першим вони відмінили свою постанову від 26 березня про оголошення попередження Валерію ПАЩЕНКУ у зв’язку з порушенням виборчого законодавства.

Другим пунктом комісія визнала вибори недійсними і скасувала рішення про реєстрацію В.ПАЩЕНКА кандидатом на посаду міського голови.