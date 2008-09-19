Лавринович: тепер українці можуть керувати власною країною

Новий Закон України «Про всеукраїнський референдум» забезпечить громадянам України їхнє конституційне право на пряме волевиявлення, переконаний перший заступник голови Верховної Ради України, автор відповідного документа Олександр ЛАВРИНОВИЧ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-спікера.

Зокрема, коментуючи наслідки ухвалення нового Закону «Про всеукраїнський референдум», проект якого ухвалений сьогодні парламентом у першому читанні, О.ЛАВРИНОВИЧ сказав: «Українці отримають право брати участь в референдумах та ініціювати їх, тобто отримають право керувати країною». За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, «чинний нині закон про всеукраїнські та місцеві референдуми, котрий був ухвалений ще за радянських часів, сьогодні не може бути застосований в силу неконституційності практично всіх його статей і сутності тих органів, на які покладено обов’язки організації та проведення референдуму».

Більшість статей чинного закону, зазначив перший заступник голови ВР, сьогодні не відповідають нормам Конституції, що «практично унеможливлює з точки зору права проведення за його положеннями будь-яких плебісцитів», і, як наслідок, «цим законом ніхто не користується». «Таким чином, всі роки відбувалося реальне обмеження прав українського народу на те, щоб називатись джерелом влади», - підкреслив О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому він зазначив, що нова редакція закону чітко регулює і визначає правові норми, види референдумів, процедуру їх організації та проведення.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, внесення законопроекту «найперше було потрібно для того, щоб громадяни України могли користуватися своїм конституційним правом на участь в ухваленні державних рішень», адже до сьогодні норма про безпосередню участь в ухваленні цих рішень не могла бути реалізована, як і норма щодо права ініціювати ухвалення державних рішень на всеукраїнських референдумах.