Ізраїль скасував візи для росіян

20 вересня 2008 року набирає чинності міжурядова російсько-ізраїльська Угода про відмову від візових вимог при взаємних поїздках громадян двох країн.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і преси МЗС РФ, у документі передбачена можливість для росіян і ізраїльтян в`їжджати, виїжджати, слідувати транзитом і перебувати на території обох держав без віз строком до 90 днів упродовж кожного півріччя.

Повідомляється, що ця домовленість діє щодо власників загальногромадянських закордонних паспортів, які вирушають у зарубіжну поїздку як туристи, а також на лікування чи за приватним запрошенням. Безвізовий режим не розповсюджується на громадян, які виїжджають на роботу або навчання, з метою здійснення комерційної діяльності, які вирушають у тривалі відрядження, а також претендентів на ізраїльське громадянство чи вид на проживання.

Окрім цього, згідно з резолюцією Консульського департаменту МЗС Ізраїлю, представники ізраїльського імміграційного управління «мають повне право детально розпитати особу, яка в`їжджає, про цілі візиту та інші супутні обставини», і навіть відмовити у в`їзді особам, які раніше були депортовані з Ізраїлю чи вчинили там протиправні дії. Заборона на в`їзд до Ізраїлю розповсюджуватиметься і на власників закордонних паспортів, термін дії яких закінчується менше ніж через 6 місяців, обраховуючи термін з моменту передбачуваного в`їзду до країни. Російським громадянам наполегливо рекомендовано мати при собі документи, які підтверджують їх платоспроможність, медичну страховку, туристичний ваучер або запрошення.

Керуючись принципом взаємності, російська сторона ухвалила рішення ввести аналогічні вимоги і рекомендації щодо громадян Ізраїлю, які їдуть в Російської Федерації без віз.