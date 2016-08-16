Прокуратура Криму почала розслідування щодо привласнення майна на півострові

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Установлено, що представниками російської окупаційної влади на території анексованого півострова Крим незаконно привласнено майно, земельні ділянки, адміністративні будівлі, озброєння, матеріальні цінності, оргтехніка та офісне обладнання Головного управління Міністерства внутрішніх справ України та його підрозділів, зокрема Державної автомобільної інспекції, територіальних, лінійних та інших підрозділів органів внутрішніх справ, військових частин внутрішніх військ, чим державі заподіяно значної матеріальної шкоди у особливо великому розмірі", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що за попередніми підрахунками сума збитків складає понад мільярд гривень.

"На підставі отриманих відомостей прокуратурою автономії розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чужого майна, вчинене в особливо великих розмірах). За вчинення зазначеного діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна", - повідомили в прокуратурі.