Прем'єр Чехії закликав активніше підтримати Грузію

Прем`єр-міністр Чехії Мірек Тополанек закликав Європейський союз (ЄС) виділити більше коштів для відновлення Грузії після конфлікту з Росією.

"ЄС може втратити альтернативні шляхи постачання нафтою і газом, якщо залишиться байдужим глядачем", - заявив чеський прем`єр в інтерв`ю іспанським ЗМІ. М.Тополанек також зауважив, що НАТО припустився помилки, не запропонувавши Грузії й Україні статус офіційних кандидатів на вступ до Північноатлантичного союзу в квітні 2008 р., передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на "Радіо Прага".

15 вересня 2008 р. Єврокомісія оголосила про свій намір виділити до 500 млн. євро Грузії до 2010 р. Ці кошти будуть виділені для надання допомоги при відновленні країни після конфлікту з РФ, повідомила єврокомісар із зовнішніх зв`язків і політики добросусідства Беніта Ферреро-Вальднер на прес-конференції в Брюсселі, де міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу збиралися для обговорення грузинської кризи.

Планується, що поточного року із зазначеної суми буде виділено 100 млн. євро.