Видрін впевнений, що пацан (Партія регіонів) слово триматиме

“Наша Україна” розколеться, і половина або більша її частина приєднається до об`єднаної опозиції, вважає народний депутат України Дмитро ВИДРІН (фракція БЮТ). Про це він сказав в інтерв`ю газеті “Столичные новости” (№33, 29 серпня – 4 вересня).

За його словами, такі ж самі процеси можуть пройти і в СПУ, і навіть в КПУ, “хоча більша вірогідність, що такі процеси пройдуть все ж таки в першій (“Нашій Україні - УНІАН)”.

На запитання, чи згодиться Партія регіонів, якщо умовою свого входження в широку коаліцію “Наша Україна” назве вихід з неї комуністів, Д.ВИДРІН відповів негативно. “Думаю, що ні. Партія регіонів, як і Блок Юлії Тимошенко, все ж таки діють послідовно”, - сказав він. За словами політолога, “виходячи з логіки “пацан сказав - пацан зробив”, пацан триматиме своє слово. Навряд чи вони порушать свої зобов`язання, тому що непорушення зобов`язань поки що є їхньою головною політичною фішкою”.

Водночас Д.ВИДРІН вважає, що розколу в БЮТ не буде. За його словами, не виключено, що 5-7 відсотків “від загальної чисельності блоку” можуть відійти від БЮТ.