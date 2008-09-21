Тимошенко радилась з НРУ щодо поновлення демократичної коаліції

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підтверджує, що радилась з Народним Рухом України щодо можливого виходу з ситуації та поновлення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр повідомила сьогодні журналістам.

«Я була запрошена на Провід Народного Руху України та з задоволенням прийняла запрошення. Ми просто порадилися з самою історичною українською партією, як краще в цій ситуації поводити себе, які краще кроки робити і поради отримала. Ця порада була на відновлення демократичної коаліції. Я хочу, щоб це також почув Президент», - сказала вона.

Водночас, прем’єр-міністр не відповіла на запитання щодо можливого приєднання НРУ до БЮТ.