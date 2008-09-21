Tagesspiegel: ще не вмерла Україна, але до цього близько
13:59, 21 вересня 2008Політика
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Німці радять згуртуватися
Берлінська газета "Тагесшпігель" присвятила коментар внутрішньополітичній ситуації в Україні:
"Якщо Україна не хоче втратити себе в цьому дедалі більш негармонійному хорі, політичні еліти повинні якнайшвидше згуртуватися - і усвідомити, що така країна як Україна може існувати лише в балансі між інтересами Сходу та Заходу, а також просхідно та прозахідно налаштованих частин власного населення. Той, хто робить себе інструментом зовнішніх інтересів, підкоряючи свою політику лише меті збереження влади, той зрештою піде на дно. У хорі сильних цього світу Київ повинен співати одним, власним голосом. Ще не вмерла Україна. Але нині до цього залишилося справді небагато.
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