Тимошенко сьогодні на Полтавщині

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 22 вересня відвідає з робочою поїздкою Полтавську область.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ секретаріату уряду, під час поїздки прем’єр-міністр візьме участь в урочистих заходах з нагоди здачі та заселення житлового будинку, збудованого за програмою “Доступне житло”, проведе засідання виїзної колегії Міністерства внутрішніх справ України, а також візьме участь у відкритті приміщення Полтавського міського управління внутрішніх справ та спортивного комплексу “Динамо”.