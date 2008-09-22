Яценюк ставить під сумнів президентські вибори

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк сумнівається у відновленні демократичної коаліції.

"Я важко вірю в демократичну коаліцію в новому-старому форматі", - зазначив він в інтерв’ю телеканалу "Інтер", показаному в неділю.

Водночас, за словами Яценюка, "це було б дуже добре", і він як голова Верховної Ради цілком і повністю вітав би такий крок.

Разом з тим, спікер вважає, що створення коаліції за участю БЮТ і Партії регіонів також було б конституційним.

"БЮТ і Партія регіонів синхронно голосують. Таке голосування повинно бути легітимізовано через формування коаліції, нового складу уряду, керівних органів Верховної Ради", - сказав він.

Ясенюк також не вважає кризою дострокові парламентські вибори. "Люди змучилися від них, але це ще один шанс для демократії", - зазначив він.

За словами спікера, у питанні дострокових виборів "терези зараз рівновеликі". "Все залежить від наступного пленарного тижня. Якщо на наступному пленарному тижні не буде сформована нова коаліція, то терези переважать вбік дострокових парламентських виборів", - вважає Яценюк.

Він також закликав не робити жодних прогнозів щодо майбутніх президентських виборів.

"Дуже вже багато аналітиків визначили президентських фаворитів. За півтора роки ще дуже багато поміняється. Тут важливо питання, чи будуть взагалі президентські вибори", - сказав спікер.

Українська правда