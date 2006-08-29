Чому вичікує єдиний сумісник в уряді?

Регламентному комітету Верховної Ради України не відомі мотиви міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА, який, всупереч Конституції України, не подав заяву про складення депутатських повноважень.

Про це в інтерв‘ю телеканалу НТН повідомив голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України В’ячеслав КОВАЛЬ.

Міністр юстиції залишається єдиним сумісником в уряді. Відведений Конституцією термін, протягом якого Р.ЗВАРИЧ мав визначитися з місцем роботи, минув 25 серпня.

„На сьогодні, наскільки мені відомо, один міністр юстиції не подав заяву – ЗВАРИЧ. Мотиви, якими користується ЗВАРИЧ, я їх не знаю, вони мені не відомі. Чогось він очікує», - зазначив В.КОВАЛЬ.

Регламентний комітет Верховної Ради уже наступного тижня може застосувати проти Р.ЗВАРИЧА каральні санкції, зокрема, рекомендувати голові Верховної Ради через суд позбавити Р.ЗВАРИЧА депутатства, якщо він не напише заяви про складення депутатських повноважень.

Р.ЗВАРИЧ був обраний до парламенту за списком блоку “Наша Україна”. 4 серпня 2006 року він був призначений на посаду міністра юстиції.

7 серпня Р.ЗВАРИЧ заявив, що у вересні остаточно визначиться, чи працюватиме в уряді. «Я визначуся тоді, коли буде прийнято рішення щодо створення широкої коаліції», - сказав міністр. За словами Р.ЗВАРИЧА, якщо «Наша Україна» увійде до коаліції, він залишиться на посаді міністра. В іншому випадку – повернеться до парламенту.

Згідно зі статтею 78 Конституції України, народні депутати не можуть суміщати депутатський мандат з іншими видами діяльності. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата.

Ст. 7 Закону «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності» передбачає, що акт про призначення депутата міністром втрачає силу, якщо повноваження народного депутата не припинені у встановленому законом порядку.