Томенку здається, що БЮТу пропонують створити коаліцію у Конгресі США

Заступник голови Верховної Ради, один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що у програмних засадах нової коаліції має бути передбачений захист національних інтересів, а не «геополітичні плани інших держав», як пропонує партія «Народний Союз Наша Україна”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, таким чином він прокоментував програмні засади формування нової коаліції, які сьогодні лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО передав представникам БЮТ та Блоку Литвина.

М.ТОМЕНКО звертає увагу на те, що найголовнішими цілями, що зафіксовані у цих «програмних принципах», є необхідність якнайшвидшого вступу до НАТО, засудження політики Росії та усіляка підтримка Грузії.

«Очевидно, що для коаліції українського парламенту головними цілями мусить насамперед бути захист національних інтересів, підвищення добробуту громадян та процвітання власної країни, а не турбота про геополітичні плани інших держав. Складається враження, що нам пропонують створити демократичну коаліцію не українського парламенту, а Конгресу США», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Також його дивує пропозиція НУ-НС відмовитися від внесення будь-яких змін до Конституції України, що стосуються розмежування владних повноважень. М.ТОМЕНКО нагадав, що відповідний розділ про розмежування повноважень органів державної влади та посилення місцевого самоврядування є одним із найважливіших в коаліційній угоді, яка свого часу була підписана між БЮТ і НУ-НС.

«Ми відкриті до створення коаліції з «Нашою Україною – Народною самообороною» та Блоком Литвина, але це повинна бути коаліція не ультиматумів, а коаліція розвитку та процвітання України», - підсумував М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня політрада партії “Народний Союз Наша Україна” затвердила програмні принципи діяльності нової парламентської коаліції.

За словами лідера партії В.КИРИЛЕНКА, ці принципи складаються з трьох розділів. Перший стосується захисту державного суверенітету. Зокрема, йдеться про засудження дій Російської Федерації проти Грузії, визнання необхідності визначення юридичного статусу перебування Чорноморського Флоту РФ в Севастополі, вироблення надійної системи дотримання національного законодавства України, забезпечення державної незалежності України шляхом входження до системи колективної безпеки НАТО.

Другий розділ стосується захисту демократії. Цей розділ передбачає відмову від внесення системних змін до Конституції протягом поточного скликання ВР та забезпечення повноцінного розвитку людини шляхом здійснення суттєвих реформ.

Третій розділ стосується захисту європейського вибору і полягає у визнанні курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію як пріоритету у зовнішній політиці України.

Сьогодні, 22 вересня, В.КИРИЛЕНКО передав фракціям БЮТ та Блоку Литвина програмні засади формування нової коаліції.