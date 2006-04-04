Європейський суд з прав людини виніс вирок Україні

Сьогодні Європейській суд з прав людини розглянув 3 справи від 4 громадян України проти держави Україна.

Повідомлення про це містяться на офіційному сайті Європейського суду з прав людини.

Загалом, суд виніс рішення щодо того, що Україна має виплатити своїм громадянам 4,930 євро моральних збитків.

Зокрема, суд зобов’язав Україну виплатити 2 тис. євро моральних збитків мешканцю Києва Олександру КОБЦЕВУ, 1950 року народження, якого було затримано міліцією 30 жовтня 1998 року за незаконне зберігання зброї (у нього було виявлено 8 патронів для мисливської рушниці). Його справа розглядалася у різних судах до 25 грудня 2001 року. Європейський суд визнав Україну винною у порушенні параграфу 1 статті 6 Конвенції справ людини, де зазначається, що судові справи та розслідування мають проводитися у “розумні” терміни.

Другим рішенням Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплатити 2 тис. євро у вигляді компенсації моральних збитків мешканцю м. Дзержинськ Донецької області Сергію ЛІСЯНСЬКОМУ, визнавши Україну винною у порушенні параграфу 1 статті 6 Конвенції у частині, яка стосується права кожного громадянина на чесні та публічні судові слухання. С.ЛІСЯНСЬКИЙ судився з 1999 по 2002 роки з Державним підприємством “Шахта ім. Артема” щодо збільшення компенсації за виробничу травму.

У справі Юрія ПОМАЗАНОГО та Віталія ШЕВЧЕНКА проти України Європейський суд також виніс вирок, згідно з яким визнав Україну винною у порушенні параграфу 1 статті 6 Конвенції у частині щодо “розумних” термінів ведення судочинства, і зобов’язав Україну виплатити кожному по 465 євро компенсації моральних збитків. Обидва позивачі є колишніми інженерами авіакомпанії “Авіалінії України”.