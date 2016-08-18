Bild: заяви Штайнмаєра щодо анексії Криму - "насмішка над позицією вільної Європи"

Про це йдеться в матеріалі німецької газети Bild, яка розкритикувала виступ міністра закордонних справ Німеччини у російському Єкатеринбурзі, передає Deutsche Welle

Газета назвала виступ урядовця "найбільш російською промовою", із якою коли-небудь виступав німецький міністр закордонних справ.

"Російські сигнали не завжди легко "прорахувати", - цитує Bild виступ Штайнмаєра. - Візьмемо хоча би Крим. Спочатку йшлося про сили самооборони, потім з'явилися так звані "зелені чоловічки", а потім мова йшла про "спецслужби". Що з цього ми маємо зрозуміти? Коли ми маємо почати хвилюватися?".

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На думку видання, навряд чи можна настільки неправдоподібно з історичної точки зору представити процес анексії Криму, яка суперечила усім нормам міжнародного права.

"Практично одразу ні в кого не виникло сумнівів, що мова йшла про збройний, масштабний напад на суверенну державу, - пише Bild. - Те, що німецький міністр запитує російську публіку, чи потрібно хвилюватися, коли Росія надсилає танки котитися територією незалежної держави, звучить як насмішка над єдиною позицією вільної Європи, яка полягає у тому, що кордони нашого континенту більше ніколи не повинні змінюватися із застосуванням сили".

Коментуючи висловлювання Штайнмаєра про те, що він вважає "небезпечним вороже ставлення Заходу до Росії", німецький таблоїд відзначає, що наразі Росія, поза всяким сумнівом, веде у Європі "гібридну війну".

Російські спецслужби, як зазначає Bild, атакують комп'ютерні системи Бундестагу, поширюють неправдиву інформацію та дестабілізують ситуацію у столиці Німеччини, як у випадку з вигаданою історією про "дівчинку Лізу", яку нібито зґвалтували біженці. "Нині є лише одна можливість не помічати ворожості між Росією і Заходом - треба закрити очі", - вказує газета.

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У цілому газета Bild оцінює промову міністра закордонних справ як "нечуване пересмикування історії, яке йде на користь лише Кремлю і дружбі між Соціал-демократичною партією Німеччини і Лівими, які з великою симпатією ставляться до Росії і бачать зло передусім у НАТО".

Промову перед студентами Уральського федерального університету Франк-Вальтер Штайнмаєр виголосив у понеділок, 15 серпня. У ній він дав оцінку стану та перспективам німецько-російських відносин. Міністр, зокрема, висловив стурбованість через взаємне зниження інтересу суспільств обох країн одне до одного та висловився за необхідність відкрито ставити запитання, які допоможуть зрозуміти позицію іншої сторони. Серед іншого, він мав на увазі ставлення росіян до Європи, розбіжності щодо актуальних проблем у сфері європейської безпеки, проблеми масової міграції та врегулювання конфлікту в Сирії.