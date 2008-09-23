Мороз прибув до Генпрокуратури

Лідер Соціалістичної партії Олександр МОРОЗ прибув до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України для надання свідчень у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, О.МОРОЗ прибув до слідчого Генпрокуратури о 9.15. За словами О.МОРОЗА, виклик до Генпрокуратури він отримав позавчора телефоном.

Наразі, як повідомив лідер СПУ, слідчий не пояснив йому мету і причини виклику до Генпрокуратури. Але, як повідомив О.МОРОЗ журналістам, йдеться, скоріше за все, про його участь як свідка у розслідуванні справи про вбивство Г.Гонгадзе.

«Справа була розслідувана ще до її початку. Якби у влади було бажання – вже можна було б усе з’ясувати і поставити крапки над «і». Але, на мій погляд, вже восьмий рік тягнеться не слідство, а його імітація. Зрозуміло, що воно (слідство - УНІАН) блокується владою – верховною владою», - пояснив свою позицію щодо розслідування цієї справи О.МОРОЗ.

Перед входом до Генпрокуратури політик також зауважив, що нічого нового у цій справі слідству додати не може, адже він вже допитувався як свідок у 2000-2001 роках. При цьому, О.МОРОЗ припустив, що, можливо, у слідства з’явилися якісь нові обставини у цій справі.

Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

У липні цього року Верховний Суд України залишив без змін вирок виконавцям вбивства Г.Гонгадзе. Ще один звинувачуваний - колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.

Замовників убивства журналіста досі не знайдено.