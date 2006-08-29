Черновецький керуватиме Києвом до 2011 року

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що лишатиметься на цій посаді весь відведений законодавством термін - до 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Дениса БАССА.

За словами Д.БАССА, мер Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє: «Те, що я роблю на посаді столичного мера - мої рішення, зустрічі та поїздки - все це в інтересах Києва. З повною відповідальністю хочу запевнити киян: за жодних умов я не залишу їх сам на сам з їхніми проблемами. І лишатимусь міським головою весь відведений законодавством термін – до 2011 року».

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 26 березня 2006 р. переміг на виборах Київського міського голови, а також був обраний народним депутатом України від блоку "Наша Україна" (№29 у списку).

17 травня Центральна виборча комісія продовжила для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО термін реєстрації народним депутатом України до 1 вересня.