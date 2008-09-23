Регіонали приховують те, про що Герман давно розказала

Фракція Партії регіонів запропонувала свою кандидатуру на посаду голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат України Олександр ЄФРЕМОВ (фракція Партії регіонів).

Водночас він відмовився відповідати на запитання, чи йдеться про кандидатуру першого віце-спікераОлександра ЛАВРИНОВИЧА. Він лише відповів: «Коли ця кандидатура буде узгоджена, то ми її оголосимо».

О.ЄФРЕМОВ також зазначив, що у Верховній Раді зареєстровано проект постанови народного депутата Олени ЛУКАШ (фракція Партії регіонів) щодо зміни процедури голосування стосовно голови ВР. За його словами, поки що це її законодавча ініціатива і рішення фракції з цього питання ще немає.

За словами О.ЄФРЕМОВА, він «досить обережно ставиться до зміни процедури голосування». Він додав, що проектом постанови О.ЛУКАШ передбачено голосування за відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР не бюлетенями, згідно з регламентом ВР, а шляхом натискання кнопок у сесійній залі.

О.ЄФРЕМОВ повідомив, що від інших фракцій поки що не надходило пропозицій щодо кандидатури на посаду голови Верховної Ради України. За його словами, є різні точки зору з даного приводу, і, зокрема, йдеться про те, щоб спочатку створити коаліцію, а потім обрати керівника парламенту.

За його словами, також є пропозиція поки що не поспішати, оскільки десятиденний термін для розгляду заяви А.ЯЦЕНЮКА про відставку ще не сплив.

Як відомо, А.ЯЦЕНЮК заявив, що подає у відставку, у вівторок, 16 вересня.