Ющенко прийшов на торги Нью-Йоркської фондової біржі

У рамках робочого візиту до США у Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з головним керуючим Нью-Йоркської фондової біржі Дунканом НІДЕРАУЕРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сторони обговорили перспективи співробітництва України та США у фінансовій сфері.

«Мені приємно відзначити, що стратегічний характер партнерства між нашими країнами з кожним роком набуває всі більше практичного значення», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На думку експертів, сказав він, наступний рік має стати ключовим для виходу українських компаній на ринок первинного публічного розміщення акцій (IPO) на закордонних торговельних майданчиках.

Дуже важливим у цьому контексті є розвиток відносин українських компаній з Нью-Йоркською фондовою біржею, яка є найбільшим ринком капіталу в світі, сказав Президент. Глава держави висловив вдячність цій установі та особисто Д.НІДЕРАУЕРУ за сприяння розвитку такої співпраці. Президент також підкреслив, що сподівається на її поглиблення у майбутньому. У цьому контексті сторони домовилися про візити до України ближчим часом представників Нью-Йоркської фондової біржі з метою розробки спільних механізмів співпраці.

Серед позитивних кроків двостороннього співробітництва Президент назвав створення українсько-американської Ради з торгівлі та інвестицій, перше засідання якої має відбутися на початку жовтня у Києві.

«Реальним свідчення результативності нашого партнерства є динамічний розвиток торговельно-економічних відносин», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він нагадав, що 2007 року обсяг торгівлі між Україною та США позначений рекордним показником за всю історію двосторонніх відносин у3,3 млрд. дол., а за перше півріччя 2008 року уже досяг 2,5 мільярдів доларів.

Перебуваючи в офісі Нью-Йоркської фондової біржі, Президент мав можливість ознайомитися з роботою цієї установи та спостерігати початок торгів.

Глава Української держави також залишив запис у книзі почесних гостей біржі.