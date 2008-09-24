Зварич вважає, що БЮТ замилює очі

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” пропонує фракції Блоку Юлії Тимошенко завізувати проект постанови парламенту щодо подій у Грузії як доказ готовності відновити демократичну коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, фракція НУ-НС сьогодні вже направила фракції БЮТ проект постанови щодо Грузії, розроблений депутатом від “Нашої України – Народної самооборони” Борисом ТАРАСЮКОМ.

«Якщо БЮТ готовий, то хай поставить свій підпис під цим проектом, і парламент проголосує за нього», - сказав він.

При цьому Р.ЗВАРИЧ висловив сумнів, що під даним документом з’явиться хоча б один підпис депутата від БЮТ.

«Тому я вважаю, що всі заяви про готовність до відновлення коаліції є звичайним замилюванням очей», - сказав він.