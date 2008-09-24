Тимошенко пояснює, що дешевий газ тільки "рука Кремля" дасть

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає “смішними” заяви про те, що її візит до Москви пов`язаний із необхідністю відзвітувати перед Росією про політичну ситуацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

“Для мене дуже дивно, коли впродовж однієї години Президент проголошує два гасла: перше – “Геть руки Кремля!”, а другий – “Даєш дешевий газ”, тому я ще раз хочу засвідчити доручення, в тому числі й Президента, і власне необхідність України підписати всі угоди на поставку газу до України”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що вона має намір здійснити візит до Москви для підписання контрактів відразу після того, як НАК “Нафтогаз України” і російське ВАТ “Газпром” напрацюють усі проекти угод. “Я обов`язково поїду до Росії, щоб їх для України підписати”, - підкреслила вона.

“Не потрібно Секретаріату Президента займатися провокаціями й говорити, що хтось кудись їздить для звітів. Просто це все дуже смішно звучить: по-дитячому, дилетантськи й абсолютно не відповідає статусу політиків, які сьогодні очолюють державу”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.