Тимошенко з Литвиним зранку до вечора заманюють Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО вже ухвалив рішення про проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

“Я переконана, що Президент України вирішив йти на дострокові вибори, щоб за всяку ціну знищити демократичний уряд, демократичну коаліцію і, тим самим, знищити мене як гіпотетичного конкурента на президентських виборах”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр закликала В.ЮЩЕНКА не знищувати демократичну команду і євроінтеграційну стратегію України заради таких “амбіцій і фобій”.

На її думку, сьогодні все ще існують передумови для відновлення діяльності демократичної коаліції, до якої може приєднатися фракція Блоку Литвина.

“У мене як у прем`єр-міністра немає зацікавленості в дострокових виборах і знищенні демократичної коаліції, тому що в цьому немає ніякої логіки. Якщо Президент поведе парламент на дострокові вибори, я хочу, щоб він чітко усвідомлював, що ідеологічна демократична більшість в парламенті зникне саме тому, що довіра до нього в суспільстві знизилася до критично низької позначки. І його команда не зможе набрати той результат, який вони показали на попередніх виборах”, - додала прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що має намір відстоювати відновлення діяльності демократичної коаліції доти, доки не зрозуміє, що “руйнівні тенденції у Президента перемагають над любов’ю до України”. “Тільки-но я це відчую, шукатиму інші шляхи. А поки ми працюємо над тим, щоб у будь-який спосіб заманити Президента з його командою назад, у коаліцію, і разом із Володимиром ЛИТВИНИМ із ранку до вечора цим займаємося. Якщо не вдасться його заманити назад, то ми будемо думати, як створювати вимушені союзи, але не допустити дострокових виборів”, - додала вона.

При цьому прем`єр повідомила, що більшість депутатів фракції НУ-НС, зокрема, від Народного Руху України, від “Народної самооборони”, від Партії захисників вітчизни і Християнсько-демократичної партії не підтримали вихід фракції зі складу демократичної коаліції.

«Я знаю, що практично всі депутати фракції НУ-НС підтримують відновлення діяльності демократичної коаліції за винятком декількох депутатів-провокаторів», - повідомила глава уряду.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, фракції БЮТ і Блоку Литвина готові провести спільну зустріч з фракцією НУ-НС відразу після того, як “нашоукраїнці” відмовляться від ультимативних вимог.