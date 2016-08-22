Порошенко вважає Збройні сили головним гарантом незалежності України

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні в Києві під час зустрічі з представниками української діаспори в світі.

За словами Порошенка, ціною надзвичайних зусиль, крок за кроком зміцнюється обороноздатність держави.

«І головним гарантом нашої української незалежності є наші Збройні сили», - наголосив глава держави.

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«Ми з вами поховали проект «Новоросія», в тому числі і завдяки тому, що переважна більшість наших російськомовних співвітчизників сказала тверде «так» єдиній, незалежній, соборній Україна», - підкреслив президент.

Він наголосив, що звільнено більшу частину Донбасу і локалізовано «східну орду в південно-східних районах Донецької і Луганської областей».

«Я хочу вас запевнити, що хід історії був би трохи інакшим, якби навесні 14-го року наше військо мало хоча б частку того, що ви зможете побачити тепер», - сказав Порошенко.