Порошенко вважає Збройні сили головним гарантом незалежності України
Президент Петро Порошенко вважає, що головним гарантом незалежності України є українські Збройні сили.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні в Києві під час зустрічі з представниками української діаспори в світі.
За словами Порошенка, ціною надзвичайних зусиль, крок за кроком зміцнюється обороноздатність держави.
«І головним гарантом нашої української незалежності є наші Збройні сили», - наголосив глава держави.
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«Ми з вами поховали проект «Новоросія», в тому числі і завдяки тому, що переважна більшість наших російськомовних співвітчизників сказала тверде «так» єдиній, незалежній, соборній Україна», - підкреслив президент.
Він наголосив, що звільнено більшу частину Донбасу і локалізовано «східну орду в південно-східних районах Донецької і Луганської областей».
«Я хочу вас запевнити, що хід історії був би трохи інакшим, якби навесні 14-го року наше військо мало хоча б частку того, що ви зможете побачити тепер», - сказав Порошенко.