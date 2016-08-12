Екс-міністр економіки РФ пояснив, чому Путін поставив хрест на проекті "Новоросія"

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів екс-міністр економіки Росії Андрій Нечаєв.

"Потрібні важелі, які будуть тримати в напрузі Україну, але явно ідея приєднання цих областей до Росії або створення певної незалежної держави, дружньої до Росії, за моїми відчуттями, похована. Це питання, як Донбас дорожче віддати Україні назад, причому, торгуючись із Заходом", - заявив він.

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Екс-міністр економіки РФ зазначив, що він бачив різні оцінки, і ні у кого немає сумнівів, що відновлення Донбасу і особливо Луганщини – це великі гроші, тому він не впевнений, що українська економіка зможе потягнути це.

"Відновити ЖКГ, інфраструктуру - теж справа не дешева. Донбас зараз - в широкому сенсі цього слова - валіза без ручки", - вважає Нечаєв.

Також він згадав випадок, коли брав участь у теледискусії, де опонентами були керівники з неконтрольованої Україною частини Донбасу - з апологетами "Новоросії". "І я в них запитав: "Що зараз (а не історично) таке "Новоросія"?". Ніхто на це запитання не відповів. Не тому, що соромилися, а тому, що на найвищому рівні не було розуміння, що це таке і де вона закінчується – це коридор до Криму, або це [території] від Одеси до Харкова", - розповів екс-міністр, додавши, що багато в чому керівництво РФ просто пливло за течією.

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