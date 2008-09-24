Розпочалися консультації БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина

Розпочалися консультації представників фракцій Блоку Юлії Тимошенко, “Наша Україна – Народна Самооборона” та Блоку Литвина з приводу створення парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, на консультаціях, що проходять у Верховній Раді України, зокрема присутні: від фракції НУ-НС - її лідер В’ячеслав КИРИЛЕНКО, народні депутати Роман ЗВАРИЧ, Володимир АР’ЄВ, Кирило КУЛИКОВ, від БЮТ – перший заступник лідера фракції Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО, а також депутати Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ та Сергій СОБОЛЄВ, а від Блоку Литвина – народний депутат Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.