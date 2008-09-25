Експерти визначили 7 ризиків у разі дострокових виборів

7 можливих ризиків для суспільства у разі проведення дострокових виборів до українського парламенту визначили експерти Інституту політики.

1. Брак серйозних пропозицій для суспільства з боку провідних політичних сил. Нова виборча кампанія здатна поширити і надалі апатію та розчарування виборців, вона і надалі підриватиме легітимність нинішньої політичної системи. За умов відсутності нових стратегій та концепцій, які могли би слугувати порядком денним виборчої кампанії, існує серйозна ймовірність механічного відтворення застарілих гасел та прийомів політичної боротьби. У ході виборчої кампанії, ймовірно, буде застосовуватися традиційний набір засобів: популістичні гасла, одноразові передвиборчі акції, політична реклама, масове поширення агітаційних матеріалів тощо.

2. Можна прогнозувати, що основні теми кампанії будуть стосуватися не майбутнього розвитку країни, а минулого: історія „коаліційних зрад” „Нашої України” і БЮТ, повторення штампів з обох сторін у полеміці Партії регіонів з „помаранчевими”, спекуляції на мовному питанні, статусі воїнів УПА, з приводу російсько-грузинського конфлікту та інших проблем, які не є відповідями на базові очікування суспільства.

3. Проведення виборів уже восени цього року означатиме де-факто перший тур виборчої кампанії, котра триватиме як мінімум до вступу на посаду новообраного Президента (що відбудеться, найімовірніше, у квітні 2010 року). Будь-які урядові коаліції до цього часу вирішуватимуть суто „технічні” завдання. Політична нестабільність і „тимчасовість” розв’язання кризи не сприятиме реалізації будь-яких стратегічних проектів розвитку країни.

4. Дуже ймовірним виглядає те, що майбутні вибори будуть проводитися за існуючим виборчим законом. До складу парламенту потраплять в основному ті ж політичні сили, і кадровий склад Верховної Ради навряд чи суттєво оновиться.

5. Голосування на дострокових парламентських виборах у 2008 році, очевидно, ще не можна буде організувати на підставі Єдиного реєстру виборців, тому залишається ризик зловживань на етапі укладання списків виборців та порушення конституційного права громадян на волевиявлення. Не варто забувати і про те, що проведення виборів потребуватиме додаткових бюджетних та організаційних витрат. За попередніми розрахунками, мова йде про більше 400 мільйонів гривень.

6. Серйозний ризик використання адміністративного ресурсу та незаконних технологій зростає саме на дострокових виборах. Цілком ймовірно, що це буде здійснюватися за технологіями, апробованими під час виборів міського голови Києва у 2006 та 2008 роках, насамперед прямого і непрямого підкупу виборців через систему «мережевого маркетингу». Саме „маркетингові проекти” за умов апатії суспільства та меншої, порівняно з попередніми голосуваннями, активності виборців, мають суттєві шанси на потрапляння до парламенту.

7. Незалежно від результатів, позачергові вибори не знімуть фундаментального конфлікту між основними політичними гравцями, не вирішать питання про розмежування повноважень у системі органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні. Проведення дострокових виборів, фактично, означатиме відтермінування в часі системного суспільно-політичного конфлікту, що має місце в Україні.