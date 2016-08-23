Путін розповів Меркель та Олланду про вигадану ФСБ "українську провокацію" в Криму

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кремля.

"Володимир Путін звернув увагу партнерів на грубу провокацію української сторони, яка направила на початку серпня на територію Російської Федерації групу диверсантів для здійснення терактів", - зазначили у Кремлі.

У Путіна вважають, що "схильність Києва до такого роду дій завдає шкоди Мінському процесу й співпраці в рамках "нормандського формату".

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. «Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових військових погроз на адресу України», - наголосив він.

Наступного дня глава української держави доручив привести у підвищену бойову готовність всі підрозділи ЗСУ в районах адмінкордону з Кримом і на Донбасі.