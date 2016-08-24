Гройсман закликав приєднатися до ініціативи "Наш Тризуб"
01:16, 24 серпня 2016Політика
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Прем'єр-міністр Україна Володимир Гройсман закликав приєднатися до ініціативи "Наш Тризуб".
Ініціатива присвячена українському Гербу та оберегу українців / facebook.com/volodymyrgroysman
Про це він написав на свохй сторінці в Facebook.
За його словами, ініціатива присвячена українському Гербу та оберегу українців.
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"Друзі, напередодні Дня Незалежності України розпочинаємо ініціативу «НашТризуб», яка присвячена Українському Гербу та оберегу українців. Давайте поширювати!", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що 17 серпня, напередодні Дня Незалежності, на нульовому кілометрі річки Дунай був встановлений один з трьох офіційних символів держави - герб України.
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