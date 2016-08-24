Гройсман закликав приєднатися до ініціативи "Наш Тризуб"

Про це він написав на свохй сторінці в Facebook.

За його словами, ініціатива присвячена українському Гербу та оберегу українців.

Читайте також"З Днем народження, Україно!": військові зняли відеопривітання до Дня незалежності

"Друзі, напередодні Дня Незалежності України розпочинаємо ініціативу «НашТризуб», яка присвячена Українському Гербу та оберегу українців. Давайте поширювати!", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що 17 серпня, напередодні Дня Незалежності, на нульовому кілометрі річки Дунай був встановлений один з трьох офіційних символів держави - герб України.