Порошенко і Дуда виступили за зміцнення відносин України й Польщі та захист відповідних нацменшин - декларація

Як повідомляє прес-служба глави української держави, про це йдеться у спільній декларації президентів України та Польщі, прийнятій у Києві в день відзначення 25-ї річниці незалежності України.

«Ми, президенти України та Республіки Польща, у день відзначення 25-ї річниці незалежної України, підтверджуємо взаємно стратегічний характер наших відносин та декларуємо прагнення і надалі будувати українсько-польське сусідство на засадах спільного цивілізаційного розвитку, який зміцнить наші відносини, стане тривалим сполученням наших відносин, гарантуючи цим та майбутнім поколінням поляків і українців відчуття взаємної довіри, злагоди та безпеки», - наголошується у декларації.

Також Порошенко і Дуда підтвердили готовність продовжити співробітництво на рівні президентів у традиційній площині українсько-польських відносин, яку формують як зустрічі глав держав на найвищому рівні, так і регулярні переговори у форматі Консультаційного комітету президентів України та Польщі, який функціонує з 1993 року та окреслює багатогалузевий план українсько-польської співпраці на наступні роки.

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«Заявляємо, що і надалі розвиватимемо наші відносини згідно з Договором про добросусідство, дружні відносини і співробітництво, підписаним у Варшаві 18 травня 1992 року, визнаючи територіальну цілісність України та Польщі, непорушність кордонів наших держав, а також високо оцінюючи значення дружніх українсько-польських взаємин для досягнення європейської солідарності», - наголосили Порошенко і Дуда.

Також вони заявили про готовність до подальшої співпраці у сфері підтримки і захисту прав української та польської національних меншин.

Зокрема, як зазначається в документі, «після падіння «залізної завіси» мільйони поляків та українців зустрічалися, навчалися, працювали, жили разом, розвиваючи широку мережу контактів, які поєднують наші держави, наших інтелектуалів, митців, підприємців – наші суспільства».

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Президенти України та Польщі наголосили, що визнають силу і стабільність цих зв’язків, що засвідчила беззаперечна підтримка поляками українців, які боролися за свободу і демократію під час Помаранчевої революції та Революції гідності.

У зв’язку з цим Порошенко та Дуда заявили про готовність до подальшої співпраці у сфері підтримки і захисту прав української та польської національних меншин, аби українці у Польщі та поляки в Україні могли повною мірою реалізувати себе як спільноти, що дбають про свої народні традиції, рідну мову і культуру.

Крім того, два президенти заявили про готовність до співпраці у здійсненні активної політики в Центрально-Східній Європі.

«Декларуємо готовність до співпраці у здійсненні активної політики в Центрально-Східній Європі, яка сприяє реалізації інтересів наших держав і підвищенню значення регіону, та є ключем до стабільності всього континенту», - сказано у документі.

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Президенти визнали, що важливим чинником українсько-польської співпраці є Угода про асоціацію між Україною та ЄС, що має набрати чинності якнайшвидше.

«Польща послідовно підтримувала Україну протягом 20 років на важкому шляху до євроінтеграції від моменту встановлення Києвом відносин з Європейським Союзом у 1994 р. і продовжить підтримувати Україну в реалізації її євроінтеграційного курсу», - зазначається у декларації.

Порошенко і Дуда заявили, що Польща підтримує впровадження безвізового режиму між Європейським Союзом та Україною як ефективного кроку, який сприяє розширенню міжлюдських контактів.

В декларації також йдеться, що влада України готова активно підтримувати економічне партнерство з Польщею в сфері інвестицій та економічного співробітництва на основі відкритості й прозорості.

При цьому відзначається, що Польща послідовно підтримувала і буде підтримувати Україну на її шляху глибокої трансформації та структурних реформ, а також підтверджує «готовність до подальшої співпраці та надання всебічної допомоги в реалізації амбітної програми модернізації української держави».

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Окрім цього, в документі зазначається, що незалежність України і відновлення миру у ній має принципове значення для безпеки всіх європейських держав, в тому числі Польщі.

«Усвідомлюємо свою відповідальність за зміцнення безпеки та стабільності на європейському континенті у світлі нинішніх викликів та загроз, спричинених агресією Росії проти України, окупацією частини її території», - зазначається у декларації.

При цьому Порошенко і Дуда відзначили незмінність позиції Польщі щодо підтримки зусиль України з відновлення територіальної цілісності.

«Підтверджуємо, що Україна визнає важливою роль і значення Польщі в пошуках стійкого рішення проблеми стабільності та миру в регіоні. Польська сторона вважає, що незалежність України має принципове значення для безпеки і незалежності Польщі», - наголошується у декларації.