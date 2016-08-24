Дуда: Польща допомагатиме Україні у впровадженні реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного виступу з президентом України Петром Порошенком перед українським дипломатичним корпусом сьогодні в Києві.

"Польща хоче брати участь в центрально-європейській спільноті вільних країн, розвивати її та зміцнювати як для добра нашого регіону, так і всієї Європи. Я глибоко переконаний, що у цій спільноті є також місце для незалежної України. Для України, яка має справний державний апарат і справну економіку, тому Варшава буде послідовно сприяти реформам у Києві. Радити, допомагати і давати підтримку", - сказав Дуда.

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Він також висловився за розвиток інвестиційної співпраці та туризму між Польщею та Україною.

"Розвивати інвестиційну співпрацю між нашими країнами, сприяти розвитку туризму і звичайному людському обміну, що матиме вирішальний вплив на розбудову реальної близькості між нашими народами, між нашими суспільствами", - сказав Дуда.

Також він висловився за підтримання діалогу, що грунтуватиметься на взаємоповазі та історичній правді у розвитку відносин між країнами.