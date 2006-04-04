Янукович готовий до коаліції во благо народу
А також до негайної реалізації програми і стратегії розвитку, підготовленими Партією регіонів
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає політичні сили, що пройшли до парламенту, після офіційного оголошення результатів виборів розпочати двосторонні переговори щодо формування парламентської коаліції.
Про це він сказав у своєму вступному слові на сьогоднішньому засіданні Політради партії, текст якої передано УНІАН прес-службою Партії регіонів.
Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Партія регіонів в результаті парламентських виборів одержала мандат у вигляді найбільшого числа голосів виборців, відданих за неї як за опозиційну партію, для реалізації своєї програми.
«Ми готові негайно приступити до реалізації нашої програми і нашої Стратегії економічного розвитку. Тому ми закликаємо всі партії відразу після офіційного оголошення результатів виборів розпочати двосторонні переговори для того, щоб знайти шляхи для консолідації українського суспільства», - сказав лідер Партії регіонів.
В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що «ми готові розглянути і прийняти ті принципи формування коаліції, головною складовою в яких буде не розподіл портфелів, а підстави для забезпечення економічного зростання країни, для стабілізації. У нас є такий план, така стратегія. З ними ми йшли на вибори. З ними ми перемогли. І нам є що запропонувати народу і нашим потенційним політичним партнерам».
Лідер Партії регіонів відзначив, що сьогодні економіка країни, соціальна сфера – в стані глибокого регресу. «І не дільбою портфелів потрібно зараз займатися, а негайно приймати і впроваджувати в життя антикризову програму», - вважає він. За словами В.ЯНУКОВИЧА, Партія регіонів на правах партії-переможця закликає всі політичні сили, які пройшли до парламенту, «спокійно, без надриву обговорити, м`яко кажучи, не дуже хорошу ситуацію, що склалася в країні, об`єднати зусилля в ім`я порятунку економіки країни». Він підкреслив, що «нині перед нами всіма стоїть найважливіше завдання – об`єднати країну і вивести економіку з розрухи, повернувши їй високі темпи розвитку».
«Ми пропонуємо об`єднати зусилля на умовах, які визначив сам народ, продемонструвавши найвищий ступінь довіри нам, нашій програмі і стратегії. Необхідно об`єднатися навколо загальнонародних цінностей – стабільності, благополуччя і перспективного розвитку. А прапор у нас один – це синьо-жовтий прапор незалежної України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він також закликав парламентські партії припинити деструктивну риторику відносно Партії регіонів.
«Україну поділили не ми. Партія регіонів, яка самостійно, поза всякими блоками, об`єднаннями, союзами та іншими виборчими прийомами виграла вибори з величезним відривом від своїх суперників, має сьогодні моральне право звернутися до решти парламентських партій з вимогою припинити деструктивну риторику щодо нас, а отже – щодо мільйонів громадян України. Припиняйте ділити країну. Народ зробив свій вибір, і будьте ласкаві – зважайте на це», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.
Він також підкреслив, що не можна ділити парламентські партії на демократичні і недемократичні. «Адже роблячи це, ви тим самим продовжуєте поглиблювати розкол в суспільстві. Навчіться поважати думку українського народу», - сказав він.
В.ЯНУКОВИЧ подякував усім, хто підтримав Партію регіонів на виборах, а також звернувся до громадян України, «які цього разу не були з нами». «Ми поважаємо вибір кожного і віримо у те, що 26 березня всі приймали рішення з мрією про стабільність і перспективний розвиток України. І я упевнений – ці цілі і ці мрії нас об`єднають», - сказав він.