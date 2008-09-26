Ющенко розповів РНБО про сюрреалістичний підхід Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розкритикував дії уряду в газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони, Президент піддав гострій критиці невиконання урядом лютневого рішення РНБО про збалансування фінансового стану НАК “Нафтогаз України”, а також запізніле прийняття фінансового плану компанії на поточний рік.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що за останні 2,5 року ціна імпортного природного газу зросла в 2,2 разу, тимчасом як на внутрішньому ринку тарифи залишилися на колишньому рівні. Унаслідок такої диспропорції цього року збитки НАК “Нафтогаз України” через непокриття різниці в тарифах досягли 9,1 млрд. грн.

“В результаті такого сюрреалістичного підходу до цієї проблеми дефіцит коштів цієї компанії на сьогодні досягає 9,1 млрд. грн. або майже 2 млрд. доларів. Дебет не сходиться з кредитом”, - сказав Президент.

За словами В.ЮЩЕНКО, на розвиток компанії поточного року не передбачено жодних коштів, і тому в компанії немає перспектив розробки шельфу Чорного моря.

“То кому ми сьогодні пропонуємо шельф Чорного моря, шановні? Хто має там робити розвідку? Чиї компанії?”, - запитав Президент.

Він також зазначив, що ця проблема потребує вольового рішення, а питання соціального захисту незахищених верств населення мають вирішуватися на рівні бюджетних механізмів.

Президент сказав також, що проблема незбалансованості фінансового стану НАК “автоматично переноситься в 2009 рік”. Зокрема, сказав Президент, у проекті бюджету 2009 року на компенсацію різниці в тарифах компанією передбачено 8,7 млрд. грн.

Президент закликав уряд залишити політику та перейти на формування тарифів на газ на внутрішньому ринку, виходячи з принципів економічної відповідності.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що політика уряду в газовій сфері призвела до нарощування заборгованості теплокомуненерго перед НАК “Нафтогаз України” за поставлений природний газ. Тільки поточного року, зазначив Президент, вона зросла на 1 млрд. грн.

Тому В.ЮЩЕНКО запропонував Кабміну та Мінфіну переглянути тарифи НАК “Нафтогаз України”.

“Або Мінфін погоджує тарифи та передбачає для покриття (збитків) відповідні субвенції, або зменшує дотації регіонам на суму заниження тарифів для споживачів.

Нагадаємо, вчора після зустрічі з інвесторами, які є кредиторами «Нафтогазу України», прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що кредитори НАК задоволені станом, в якому нині перебуває компанія.

«Наскільки я зрозуміла, вони абсолютно задоволені як кредитори НАК «Нафтогазу» звітом українського уряду (про стан компанії - УНІАН)», - сказала вона.

Прем`єр наголосила, що під час наради інвесторам повідомили інформацію про те, що НАК «Нафтогаз України» виведено зі стану збиткової діяльності, компанія за останній рік не порушила жодного фінансового зобов`язання, закачала в підземні сховища 16,5 млрд. куб. м природного газу та повністю повернула собі внутрішній ринок газу.

«Нафтогаз» виведено з ризику банкрутства і з ризику втрати газотранспортної системи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що нині на внутрішньому ринку газу «ми самі собі господарі».

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система - в управлінні ВАТ «Укртранснафта».

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу та нафти в країні.

НАК займається розробленням родовищ, видобуванням нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.