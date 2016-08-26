Україна готова на серйозні компроміси для звільнення заручників на Донбасі - прес-секретар Кучми

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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"Заради того, щоб 107 людей змогли повернутися до своїх близьких, Україна готова йти на серйозні компроміси. Ми вимагаємо негайно звільнити громадян і виступаємо проти шантажу з цього питання: амністія стосується іншого пункту Мінських угод, і його рішення ніяк не пов'язане зі звільненням людей", - написала вона.

Оліфер підкреслила, що Україна як і раніше вимагає допуску міжнародних гуманітарних організацій до тих, кого незаконно утримують на непідконтрольної Україні частині Донбасу.