Україна готова на серйозні компроміси для звільнення заручників на Донбасі - прес-секретар Кучми
18:03, 26 серпня 2016Політика
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Україна готова йти на серйозні компроміси для звільнення 107 заручників, що утримуються бойовиками на Донбасі.
Україна готова на компроміси щодо заручників / УНІАН
Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар представника України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
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"Заради того, щоб 107 людей змогли повернутися до своїх близьких, Україна готова йти на серйозні компроміси. Ми вимагаємо негайно звільнити громадян і виступаємо проти шантажу з цього питання: амністія стосується іншого пункту Мінських угод, і його рішення ніяк не пов'язане зі звільненням людей", - написала вона.
Оліфер підкреслила, що Україна як і раніше вимагає допуску міжнародних гуманітарних організацій до тих, кого незаконно утримують на непідконтрольної Україні частині Донбасу.
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